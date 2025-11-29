Documentaire 1830-1914, Perkainen haritik-Dans le sillage de Perkain. Suivi d’un débat animé par le réalisateur Mikel Erramouspé Aldudes
Salle Sanoki Aldudes Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Documentaire en langue basque sous titré en français. Documentaire vidéo sur l’histoire de la pelote basque dans les villages de Banca, Aldudes et Urepel et le territoire du Pays de Quint.
Comment jouait -on à la pelote dans les pilota saro de nos montagnes ? Comment peu à peu on a aménagé des places au coeur des villages ? La grande époque du jeu de laxoa, les grands défis entre Urepel, Aldudes, Banca et Baztan. L’histoire de Gabriel Martiren de Banca, inventeur de la paleta en Argentine. .
Salle Sanoki Aldudes 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine aldudarrak@gmail.com
