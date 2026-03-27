Documentaire Accrochées avec Marie Lachaud Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Documentaire Accrochées avec Marie Lachaud

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 18:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Sophie Loos est gardienne de refuge, Laurette Gougeon est circassienne et metteuse en scène, Aurélia Lanoë est guide de haute montagne. Ces trois femmes ont un point commun elles ont fait d’une passion, la montagne, leur métier, leur source de rêves et leur désir de partage. Ce documentaire intimiste suit le quotidien de ces trois amies durant un été dans le massif des Ecrins. Sophie, au refuge du Sélé, se démène entre cuisine, gestion des stocks, accueil des visiteurs et réponses aux questions des courses pour les alpinistes, sans jamais se départir de sa bonne humeur et de son énergie communicative. Laurette essaie de trouver un équilibre entre sa position de metteuse en scène et d’interprète sans se surmener ni perdre de vue la passion du partage qui l’anime. Aurélia se sent à sa place sur les sommets et ressent la joie de ses clients lorsqu’elle les amène au bout de leurs rêves, et parfois plus loin encore. Toutes trois affirment leur place de femme dans un monde encore principalement masculin, et avancent avec enthousiasme dans la voie qu’elles se sont elles-mêmes tracée.

Une projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice, Marie Lachaud.

Année 2025 | Durée 01:06:35 | Producteur Ekinoxe Productions

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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

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English :

Sophie Loos is a refuge keeper, Laurette Gougeon is a circus artist and director, and Aurélia Lanoë is a mountain guide. These three women have one thing in common: they have turned their passion for the mountains into their profession, their source of dreams and their desire to share. This intimate documentary follows the daily lives of these three friends over the course of a summer in the Ecrins massif. Sophie, at the Sélé mountain hut, struggles between cooking, stock management, welcoming visitors and answering questions about mountaineering courses, without ever losing her good humor and infectious energy. Laurette tries to strike a balance between her position as director and performer, without overexerting herself or losing sight of her passion for sharing. Aurélia feels right at home on the summits, and feels the joy of her customers when she takes them to the end of their dreams, and sometimes even further. All three are asserting their place as women in a world that is still predominantly male, and enthusiastically forging ahead along the path they have set for themselves.

A screening followed by a meeting with the director, Marie Lachaud.

Year: 2025 | Length: 01:06:35 | Producer: Ekinoxe Productions

L’événement Documentaire Accrochées avec Marie Lachaud Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-03-27 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65