Documentaire BTS Army “Forever we are young” Route D’Istres Martigues

Documentaire BTS Army “Forever we are young”

Samedi 2 août 2025 de 16h à 19h. Route D’Istres Cinéma Le Palace Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 19 – 19 – EUR

Début : Samedi 2025-08-02 16:00:00

fin : 2025-08-02 19:00:00

Dans votre cinéma Le Palace à Martigues le documentaire événement sur BTS ! ARMY, préparez-vous à vivre un moment inoubliable sur grand écran !

Présenté en avant-première au prestigieux South by Southwest Film Festival 2025 (SXSW), ce film plonge au cœur du phénomène mondial BTS et de leur incroyable communauté de fans, les ARMY.

ARMY plus qu’un fandom, un mouvement mondial !

Contrairement aux groupes de fans classiques, ARMY se distingue par sa vibe positive amour-propre, bienveillance, amitié et inclusion. Ce documentaire met en lumière leur impact unique sur la société, en incarnant les valeurs profondes que BTS partage avec le monde.



Sélectionné dans la catégorie 24 Beats Per Second du SXSW, “FOREVER WE ARE YOUNG” est une véritable célébration de la passion, de l’humour et de la solidarité qui unissent les ARMY à travers la planète.

La co-réalisatrice Patty Ahn salue leur joie communicative et leur engagement positif dans un monde parfois fracturé.



Un message d’unité à l’échelle mondiale

Des images tournées aux quatre coins du monde Séoul, Los Angeles, Texas, Mexico racontent une histoire universelle d’amour, de diversité et d’espoir. La co-réalisatrice Grace Lee (récompensée par le prix Peabody) souligne combien les ARMY incarnent une nouvelle manière de célébrer la différence tout en créant du lien.



Alors, prêts à vibrer avec BTS sur grand écran ?

Que vous soyez ARMY depuis le début ou que vous découvriez seulement l’univers BTS, ce documentaire vous touchera en plein cœur. Un hommage sincère, tourné sur trois ans, pour montrer à quel point la musique peut rassembler. .

Route D’Istres Cinéma Le Palace Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

In your Le Palace cinema in Martigues: the documentary event on BTS! ARMY, get ready to experience an unforgettable moment on the big screen!

German :

In Ihrem Kino Le Palace in Martigues: der Event-Dokumentarfilm über BTS! ARMY, machen Sie sich bereit für einen unvergesslichen Moment auf der großen Leinwand!

Italiano :

Nel vostro cinema Le Palace di Martigues: il documentario evento su BTS! ARMY, preparatevi per un momento indimenticabile sul grande schermo!

Espanol :

En su cine Le Palace de Martigues: ¡el evento documental sobre BTS! ARMY, ¡prepárese para un momento inolvidable en la gran pantalla!

