DOCUMENTAIRE: « CLOISTERS, L’ODYSÉE DES CLOÎTRES »

Saint-Guilhem-le-Désert Hérault

2025-09-13

Diffusion du film documentaire réalisé par Marc Azéma et consacré aux 4 cloîtres d’Occitanie présents au Musée des Cloîtres à New York. Des images de restitution 3 D, le cloître de l’abbaye de Gellone, comme vous ne l’avez jamais vu !

Résumé du film

Quand on évoque la présence du patrimoine français à New York, on pense immédiatement à la Statue de la Liberté.

Mais au nord de Manhattan, un peu à l’écart des circuits touristiques habituels, le Musée des Cloisters, annexe médiévale du Métropolitan Museum of Art de New York, recèle d’autres bouts de France et non des moindres. Ce musée, en forme d’abbaye pyrénéenne, est entièrement structuré autour de quatre cloîtres de la région Occitanie.

Ce film raconte comment les vestiges des cloîtres de Saint-Guilhem-le-Désert (Hérault), Saint-Michel de Cuxa (Pyrénées-Orientales), Bonnefont-en-Comminges (Haute-Garonne), Trie-sur-Baïse (Hautes-Pyrénées) ont voyagé depuis la France et ont été reconstruits de l’autre côté de l’Atlantique.Ce film documentaire produit par Passé Simple a bénéficié du soutien du CNC et de la Région Occitanie.Avec la participation de Histoire TV, de la commune de Saint-Guilhem-le-Désert, du Syndicat Mixte de l’Abbaye de Bonnefont et de Silt-A.

Sous le patronage de la Commission nationale française pour l’UNESCO. .

Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 04 59

English :

Broadcast of the documentary film directed by Marc Azéma and dedicated to the 4 Occitan cloisters at the Cloisters Museum in New York. 3-D rendering of the Gellone Abbey cloister, as you’ve never seen it before!

German :

Ausstrahlung des von Marc Azéma gedrehten Dokumentarfilms über die 4 Klöster aus Okzitanien, die im Museum der Klöster in New York zu sehen sind. 3-D-Wiedergabebilder, der Kreuzgang der Abtei von Gellone, wie Sie ihn noch nie gesehen haben!

Italiano :

Proiezione del film documentario diretto da Marc Azéma sui 4 chiostri occitani al Cloisters Museum di New York. Immagini di ricostruzione 3D del chiostro dell’Abbazia di Gellone, come non l’avete mai visto prima!

Espanol :

Proyección del documental dirigido por Marc Azéma sobre los 4 claustros occitanos en el Museo de los Claustros de Nueva York. Imágenes de reconstrucción en 3D del claustro de la abadía de Gellone, ¡como nunca antes lo había visto!

