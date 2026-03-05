Documentaire, dans le cadre du salon du livre

Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

L’association 2A propose la 3ème édition du salon du livre, ayant pour thème “la famille”. Rendez-vous à partir de 17h30 à la salle des fêtes pour la projection d’un documentaire “Famille en mutation”. La famille telle que l’ont connue nos grands-parents a changé. Celle dite traditionnelle n’est plus qu’un exemple au sein d’une constellation de modèles. Les nouvelles parentalités (familles élargies ou modifiées par les recompositions, assistance à la procréation, homoparentalité, monoparentalité…) sont une réalité qu’il faut savoir aborder avec les enfants pour leur donner les clés de leur propre développement psychologique . Partant de ce constat, l’équipe ayant réalisé ce documentaire à visée éducative, pédagogique et sociale autour des enfants, des jeunes et de leur famille, s’est attelée à l’ouvrage. Réalisé par Anne Jochum. .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 27 80 97 animationsenairvaudais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Documentaire, dans le cadre du salon du livre

L’événement Documentaire, dans le cadre du salon du livre Airvault a été mis à jour le 2026-03-03 par CC Airvaudais Val du Thouet