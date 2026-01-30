Documentaire Delacroix, un air de liberté Micro Folie Civray

Documentaire Delacroix

Documentaire Delacroix, un air de liberté Micro Folie Civray mercredi 25 février 2026.

Documentaire Delacroix, un air de liberté

Micro Folie 2 place du Maréchal Leclerc Civray Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25
fin : 2026-02-25

Date(s) :
2026-02-25

Projection du documentaire Delacroix, un air de liberté   .

Micro Folie 2 place du Maréchal Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 66 72 59  microfolie@civray.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Documentaire Delacroix, un air de liberté

L’événement Documentaire Delacroix, un air de liberté Civray a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou