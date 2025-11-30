Documentaire Émile Friant, le peintre du réel Médiathèque Manufacture Nancy

Documentaire Émile Friant, le peintre du réel

Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 15:00:00

avec Fabrice Chaboissier, réalisateur et Michèle Leinen, documentaliste au Musée des Beaux-Arts de Nancy

Académicien, le peintre Émile Friant (1863-1932) a été une réelle star en son temps. À la fois peintre, dessinateur, graveur, mais aussi enseignant à l’École nationale des Beaux-Arts de Paris, inventeur, passionné d’activités sportives, Émile Friant est un homme à multiples facettes.

dans le cadre du Mois du film documentaire

Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 39 00 63

English :

with Fabrice Chaboissier, director, and Michèle Leinen, librarian at Nancy’s Musée des Beaux-Arts

Academician Émile Friant (1863-1932) was a real star in his day. A painter, draughtsman, engraver, teacher at the École nationale des Beaux-Arts in Paris, inventor and sports enthusiast, Émile Friant was a man of many facets.

as part of Documentary Film Month

Subject to availability.

German :

mit Fabrice Chaboissier, Regisseur, und Michèle Leinen, Dokumentalistin am Musée des Beaux-Arts de Nancy

Der Maler Émile Friant (1863-1932), ein Akademiemitglied, war zu seiner Zeit ein echter Star. Émile Friant war Maler, Zeichner, Graveur, Lehrer an der École nationale des Beaux-Arts in Paris, Erfinder und begeisterter Sportler ein Mann mit vielen Facetten.

im Rahmen des Monats des Dokumentarfilms

Im Rahmen der verfügbaren Plätze .

Italiano :

con Fabrice Chaboissier, direttore e Michèle Leinen, archivista del Musée des Beaux-Arts di Nancy

Accademico, il pittore Émile Friant (1863-1932) fu una vera e propria star del suo tempo. Pittore, disegnatore, incisore, insegnante all’École nationale des Beaux-Arts di Parigi, inventore e appassionato di sport, Émile Friant era un uomo dalle mille sfaccettature.

nell’ambito del Mese del Cinema Documentario

Soggetto a disponibilità.

Espanol :

con Fabrice Chaboissier, director, y Michèle Leinen, archivera del Museo de Bellas Artes de Nancy

Académico, el pintor Émile Friant (1863-1932) fue una auténtica estrella en su época. Pintor, dibujante, grabador, profesor en la École nationale des Beaux-Arts de París, inventor y aficionado a los deportes, Émile Friant fue un hombre de múltiples facetas.

en el marco del Mes del Cine Documental

Según disponibilidad.

