Documentaire en Folie Micro-Folie Le Pouliguen

Le Pouliguen

Documentaire en Folie

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 15:00:00

fin : 2026-04-17 16:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Le cinéaste Chantal Akerman a suivi une tournée de Tanztheater Wuppertal, la compagnie cosmopolite de Pina Bausch. .

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org

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English :

L’événement Documentaire en Folie Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-04-10 par ADT44