Documentaire en Folie Micro-Folie Le Pouliguen
Documentaire en Folie Micro-Folie Le Pouliguen vendredi 17 avril 2026.
Le Pouliguen
Documentaire en Folie
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 15:00:00
fin : 2026-04-17 16:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Le cinéaste Chantal Akerman a suivi une tournée de Tanztheater Wuppertal, la compagnie cosmopolite de Pina Bausch. .
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org
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English :
L’événement Documentaire en Folie Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-04-10 par ADT44
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