Documentaire et conférence Hommage à Marcel Pagnol Espace culturel Saint-Exupéry Marignane samedi 15 novembre 2025.

Documentaire et conférence Hommage à Marcel Pagnol

Samedi 15 novembre 2025.

A 14h. Espace culturel Saint-Exupéry 53 55 Boulevard Marignane Marignane Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Kader Gheziel, responsable de la galerie du musée Albert Reynaud, Michel Méténier, professeur d’histoire, conférencier, historien et écrivain vous invitent à (re)découvrir la vie de Marcel Pagnol à travers un documentaire suivi d’une conférence.

Espace culturel Saint-Exupéry 53 55 Boulevard Marignane Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 60 97 00 83

English :

Kader Gheziel, head of the Albert Reynaud museum gallery, and Michel Méténier, history teacher, lecturer, historian and writer, invite you to (re)discover the life of Marcel Pagnol through a documentary followed by a lecture.

German :

Kader Gheziel, Leiter der Galerie des Albert Reynaud Museums, Michel Méténier, Geschichtslehrer, Referent, Historiker und Schriftsteller laden Sie ein, das Leben von Marcel Pagnol anhand eines Dokumentarfilms und einer anschließenden Konferenz (wieder) zu entdecken.

Italiano :

Kader Gheziel, direttore della galleria del museo Albert Reynaud, e Michel Méténier, insegnante di storia, docente, storico e scrittore, vi invitano a (ri)scoprire la vita di Marcel Pagnol attraverso un documentario seguito da una conferenza.

Espanol :

Kader Gheziel, responsable de la galería del museo Albert Reynaud, y Michel Méténier, profesor de historia, conferenciante, historiador y escritor, le invitan a (re)descubrir la vida de Marcel Pagnol a través de un documental seguido de una charla.

