Documentaire Expo Rodolphe Proverbio UN MONDE DANS UNE GOUTTE D’EAU rue Honorius Valentin Valaurie

Documentaire Expo Rodolphe Proverbio UN MONDE DANS UNE GOUTTE D’EAU

rue Honorius Valentin La Salle Valaurie Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 17:00:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

Date(s) :

2026-02-22

En présence de Rodolphe Proverbio et du réalisateur Olivier Vandersleyen

Documentaire Expo en partenariat avec la Maison de la tour

.

rue Honorius Valentin La Salle Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 01 29 contact@maison-de-le-tour.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the presence of Rodolphe Proverbio and director Olivier Vandersleyen

Documentary Expo in partnership with Maison de la Tour

L’événement Documentaire Expo Rodolphe Proverbio UN MONDE DANS UNE GOUTTE D’EAU Valaurie a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes