Documentaire Kandisky, voir la musqiue, réinventer la peinture Civray

Documentaire Kandisky, voir la musqiue, réinventer la peinture

Micro Folie Civray Vienne

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Projection d’un documentaire consacré à Wassily Kandisky, explorant les liens entre musique et peinture et la maière dont l’artiste a réinventé le langage pictural. .

Micro Folie Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@civray.fr

English : Documentaire Kandisky, voir la musqiue, réinventer la peinture

