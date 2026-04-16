Documentaire l Rencontre Le Buisson-de-Cadouin
Documentaire l Rencontre Le Buisson-de-Cadouin jeudi 16 avril 2026.
Le Buisson-de-Cadouin
Documentaire l Rencontre
Cinéma Lux Le Buisson-de-Cadouin Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 18:00:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
En partenariat avec la librairie Grain de Lire de Lalinde, la bibliothèque et le cinéma vous proposent une rencontre avec Corinne Morel-Darleux pour son livre Chimères Tropicales. Vente et dédicaces de plusieurs ouvrages de l’autrice. Gratuit. Cette rencontre sera suivie du film le Temps des Forêts à 20h30 au tarif de 6.50€. .
Cinéma Lux Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 63 28 14 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Documentaire l Rencontre
L’événement Documentaire l Rencontre Le Buisson-de-Cadouin a été mis à jour le 2026-04-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Le Buisson-de-Cadouin (Dordogne)
- Grappe de Cyrano Le Buisson-de-Cadouin 1 mai 2026
- Boucle de Cadouin Le Buisson-de-Cadouin Dordogne 1 mai 2026
- Chemin d’Amadour étape 16: De Cadouin à Bèlves Le Buisson-de-Cadouin Dordogne 1 mai 2026
- Cadouin en écomobilité L’abbaye au suaire, inscrite à l’Unesco Le Buisson-de-Cadouin Dordogne 1 mai 2026
- Boucle du pélerin Le Buisson de Cadouin Le Buisson-de-Cadouin Dordogne 1 mai 2026