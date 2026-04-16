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Documentaire l Rencontre Le Buisson-de-Cadouin

Documentaire l Rencontre Le Buisson-de-Cadouin

Documentaire l Rencontre Le Buisson-de-Cadouin jeudi 16 avril 2026.

Adresse : Cinéma Lux

Ville : 24480 Le Buisson-de-Cadouin

Département : Dordogne

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Le Buisson-de-Cadouin

Documentaire l Rencontre

Cinéma Lux Le Buisson-de-Cadouin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 18:00:00
fin : 2026-04-16

Date(s) :
2026-04-16

En partenariat avec la librairie Grain de Lire de Lalinde, la bibliothèque et le cinéma vous proposent une rencontre avec Corinne Morel-Darleux pour son livre Chimères Tropicales. Vente et dédicaces de plusieurs ouvrages de l’autrice. Gratuit. Cette rencontre sera suivie du film le Temps des Forêts à 20h30 au tarif de 6.50€.   .

Cinéma Lux Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 63 28 14 70 

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English : Documentaire l Rencontre

L’événement Documentaire l Rencontre Le Buisson-de-Cadouin a été mis à jour le 2026-04-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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