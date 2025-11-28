Documentaire La réparation Châteauroux

Documentaire La réparation

Programmation proposée dans le cadre du Mois du film documentaire, en partenariat avec CICLIC Centre-Val de Loire. Documentaire réalisé par Isabelle Vayron et Chloé Henry-Biabaud [2025, 1h06]. Projection en présence d’Isabelle Vayron.

En France, victimes et auteurs d’infractions, de délits ou de crimes peuvent se rencontrer et dialoguer lors de dispositifs sécurisés et encadrés. Inscrite au Code pénal depuis 2014, cette justice restaurative est pensée comme un complément à la justice pénale et offre un espace sécurisé d’échanges. L’objectif est de permettre aux victimes de se reconstruire, et aux auteurs de prendre pleinement la responsabilité de leurs actes, afin de limiter le risque de récidive. Ce film suit l’un de ces dispositifs durant une année.

Program proposed as part of Documentary Film Month, in partnership with CICLIC Centre-Val de Loire. Documentary directed by Isabelle Vayron and Chloé Henry-Biabaud [2025, 1h06]. Screening with Isabelle Vayron.

Das Programm wird im Rahmen des Monats des Dokumentarfilms in Zusammenarbeit mit CICLIC Centre-Val de Loire angeboten. Dokumentarfilm unter der Regie von Isabelle Vayron und Chloé Henry-Biabaud [2025, 1h06]. Vorführung in Anwesenheit von Isabelle Vayron.

Nell’ambito del Mese del Cinema Documentario, in collaborazione con il CICLIC Centre-Val de Loire. Documentario diretto da Isabelle Vayron e Chloé Henry-Biabaud [2025, 1h06]. Proiezione in presenza di Isabelle Vayron.

En el marco del Mes del Cine Documental, en colaboración con CICLIC Centre-Val de Loire. Documental dirigido por Isabelle Vayron y Chloé Henry-Biabaud [2025, 1h06]. Proyección en presencia de Isabelle Vayron.

