Documentaire La théorie du boxeur Idée Halle Paysanne Ferme Au Pré de Chez Vous Hauterives

Hauterives

Documentaire La théorie du boxeur

Idée Halle Paysanne Ferme Au Pré de Chez Vous 1075 route de Roybon Hauterives Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 17:30:00

fin : 2026-04-12 23:00:00

Date(s) :

2026-04-12

La soirée commencera avec un goûter à 17h30, suivie d’une projection de courts métrage d’animation pour les enfants.

A 20h, projection du film La théorie du Boxeur de Nathanaël Coste. Buvette et restauration bio sur place.

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Idée Halle Paysanne Ferme Au Pré de Chez Vous 1075 route de Roybon Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes ideehalle@framalistes.org

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English :

The evening begins with a snack at 5:30pm, followed by a screening of animated shorts for children.

At 8pm, screening of the film La théorie du Boxeur by Nathanaël Coste. Refreshments and organic food on site.

L’événement Documentaire La théorie du boxeur Hauterives a été mis à jour le 2025-04-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche