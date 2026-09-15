Documentaire : le DAJE en maternelle, contre la présomption d’échec scolaire Cinéma Peyrat-le-Château
mardi 15 septembre 2026 · Cinéma · Peyrat-le-Château
Informations pratiques
Peyrat-le-Château
Documentaire : le DAJE en maternelle, contre la présomption d’échec scolaire
Cinéma 7 Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 20:30:00
fin : 2026-09-15 22:00:00
Date(s) :
2026-09-15
Ce film, d’initiative parentale, retrace le parcours de parents
d’enfants en situation de handicap scolarisés en maternelle, à
Feytiat. 1H suivie d’une discussion.
De tout ce que nous connaissons sur l’inclusion scolaire, ce dispositif
se rapproche le plus de ce à quoi nous aspirons. Il est unique en
France et il est le fruit d’une longue bataille menée par deux
personnes de l’Etablissement médico-éducatif et social du département
87 ( EMESD), service public. Loin des associations gestionnaires. .
Cinéma 7 Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine cinemapeyrat@orange.fr
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English : Documentaire : le DAJE en maternelle, contre la présomption d’échec scolaire
L’événement Documentaire : le DAJE en maternelle, contre la présomption d’échec scolaire Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Lac de Vassivière
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