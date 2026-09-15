Documentaire : le DAJE en maternelle, contre la présomption d’échec scolaire Cinéma Peyrat-le-Château

Informations pratiques

Peyrat-le-Château

Documentaire : le DAJE en maternelle, contre la présomption d’échec scolaire

Cinéma 7 Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 20:30:00

fin : 2026-09-15 22:00:00

Date(s) :

2026-09-15

Ce film, d’initiative parentale, retrace le parcours de parents

d’enfants en situation de handicap scolarisés en maternelle, à

Feytiat. 1H suivie d’une discussion.

De tout ce que nous connaissons sur l’inclusion scolaire, ce dispositif

se rapproche le plus de ce à quoi nous aspirons. Il est unique en

France et il est le fruit d’une longue bataille menée par deux

personnes de l’Etablissement médico-éducatif et social du département

87 ( EMESD), service public. Loin des associations gestionnaires. .

Cinéma 7 Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine cinemapeyrat@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Documentaire : le DAJE en maternelle, contre la présomption d’échec scolaire

L’événement Documentaire : le DAJE en maternelle, contre la présomption d’échec scolaire Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Lac de Vassivière