Documentaire Le fleuve invisible, sous la plaine du Rhin Sélestat

Projection du film documentaire Le fleuve invisible, un trésor sous la plaine du Rhin réalisé par Serge Dumont qui sera présent pour évoquer la genèse et les coulisses du film.

Projection du film documentaire Le fleuve invisible, un trésor sous la plaine du Rhin réalisé par Serge Dumont.

Sous la plaine du Rhin coule un fleuve invisible. Un écosystème phréatique ou` l’eau et la vie se frayent un chemin. On peut apercevoir cette eau a` de rares endroits, lorsqu’elle jaillit sous la pression du sous-sol, formant des rivières cristallines. Dans cette eau pure, une vie unique se développe. Un trésor cependant menace´ par les espèces invasives, l’agriculture intensive et l’irrigation qui assèchent les rivières.

Le réalisateur sera présent pour évoquer la genèse et les coulisses de ce film.

En partenariat avec le Lieu documentaire, les services municipaux Ville d’art et d’histoire, Environnement et Bibliothèque Humaniste pour découvrir notre patrimoine naturel.

1 Place Kubler Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est

English :

Screening of the documentary film Le fleuve invisible, un trésor sous la plaine du Rhin directed by Serge Dumont, who will be on hand to talk about the genesis and behind-the-scenes of the film. Public: adults

