Documentaire Le vivant qui se défend Lu Chamçac Champsac

Documentaire Le vivant qui se défend

Lu Chamçac 12 Rue des Fontaines Champsac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Le vivant qui se défend est un long-métrage documentaire de Vincent Verzat, auteur de la chaîne youtube Partager c’est Sympa qui a collaboré avec Terre de Liens pour la diffusion du rapport 2024.

Le film retrace le cheminement personnel et sensible de Vincent, à la recherche d’un équilibre entre son militantisme et son amour de la nature, entre le combat et la contemplation. Des luttes forestières du plateau des Millevaches à la tanière d’une famille de blaireaux, en passant par les méga bassines du Poitou, les cerfs du Vercors et l’autoroute A69, le film fait le lien entre les animaux sauvages et les luttes qui sont menées partout en France contre la destruction de leurs habitats. Le VIVANT qui se défend trace un chemin pour vivre dignement et affronter ce qui vient tout en nous insufflant l’espoir et l’envie d’agir, à notre propre échelle. .

Lu Chamçac 12 Rue des Fontaines Champsac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lechampsac@mailo.com

