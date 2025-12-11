DOCUMENTAIRE LECTURE DE FLORA E D’AIGA

Magalas Hérault

2026-01-15

2026-01-15

2026-01-15

Traverse vous invite à une parenthèse sensible, où les mots, les images et les saveurs locales dialoguent pour raconter notre territoire. Au programme, une soirée chaleureuse qui mêle saveurs locales, poésie vivante et cinéma documentaire

Dès 19h30, nous vous proposerons une petite soupe chaude, une tisane ou un verre de vin local, préparés en complicité avec des productrices du territoire.

Les mots de la poête-paysanne Marcelle Delpastre prendront ensuite vie avec les artistes de la Compagnie Rêves du 22 Mars… Une plongée théâtralisée en douceur dans un imaginaire rural fort et sensible.

Puis projection du documentaire De Florà e d’Aiga en présence du réalisateur Jacob Redman (KO Visuel): un film tourné dans le Haut-Languedoc, qui explore avec délicatesse notre lien à l’eau, aux plantes, aux paysages et à ceux qui les habitent. Gratuit sur réservation. .

Place Neuve Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 6 43 92 46 84 reservation@avant-monts.fr

We’ll treat you to a hot soup, herbal tea or glass of local wine, prepared in collaboration with local producers

A gentle, theatrical plunge into a strong, sensitive rural imagination

Followed by a screening of the documentary De Florà e d’Aiga in the presence of director Jacob Redman. A film that explores our relationship with water, plants, landscapes and the people who live in them

