Documentaire Les corps électriques de Raphaël Stora Micro Folie Civray

Documentaire Les corps électriques de Raphaël Stora

Micro Folie 2 place du Maréchal Leclerc Civray Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Projection du documentaire Les corps électriques de Raphaël Stora .

Micro Folie 2 place du Maréchal Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 66 72 59 microfolie@civray.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Documentaire Les corps électriques de Raphaël Stora

L’événement Documentaire Les corps électriques de Raphaël Stora Civray a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou