Documentaire Les cyniques à vélo Le Troquet de Marette Châteaudouble

Documentaire Les cyniques à vélo

Le Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble Drôme

Début : 2025-12-18 20:30:00

fin : 2025-12-18 20:30:00

Date(s) :

2025-12-18

Un voyage en Turquie sur les traces du philosophe Diogène de Sinope. 800 km à bicyclette le long de la mer noire afin deprésenter ce personnage haut en couleur, aussi attachantque subversif,

English :

A journey to Turkey in the footsteps of the philosopher Diogenes of Sinope. 800 km by bicycle along the Black Sea to present this colorful character, as endearing as he was subversive,

