Documentaire Les Doléances Rue de la Rabine Landaul

Rue de la Rabine Médiathèque – Landaul Morbihan
Début : 2026-01-15 19:00:00
Documentaire de Hélène Desplanques
Synopsis Les doléances, ce sont les cahiers citoyens ouverts dans les mairies en janvier 2019 suite à la crise des Gilets Jaunes. Alors que les premiers ronds-points se sont tenus il y a 5 ans déjà, comment ces textes, éminemment politiques, ont-ils pu être occultés du débat public ? Alors que les taux d’abstention s’envolent à chaque élection et que les Français s’éloignent inexorablement de la politique, il est urgent d’aller rouvrir ces cahiers !
Durée 52 minutes .
Rue de la Rabine Médiathèque – Landaul 56690 Morbihan Bretagne +33 2 97 59 43 56
