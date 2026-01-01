Documentaire Les Doléances Rue de la Rabine Landaul

Documentaire Les Doléances

Rue de la Rabine Médiathèque – Landaul Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 19:00:00

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15

Documentaire de Hélène Desplanques

Synopsis Les doléances, ce sont les cahiers citoyens ouverts dans les mairies en janvier 2019 suite à la crise des Gilets Jaunes. Alors que les premiers ronds-points se sont tenus il y a 5 ans déjà, comment ces textes, éminemment politiques, ont-ils pu être occultés du débat public ? Alors que les taux d’abstention s’envolent à chaque élection et que les Français s’éloignent inexorablement de la politique, il est urgent d’aller rouvrir ces cahiers !

Durée 52 minutes .

Rue de la Rabine Médiathèque – Landaul 56690 Morbihan Bretagne +33 2 97 59 43 56

