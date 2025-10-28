Documentaire Les Liens du Temps Place du 11 novembre Saugues

Place du 11 novembre Médiathèque Saugues Haute-Loire

Début : 2025-10-28 18:00:00

fin : 2025-10-28

2025-10-28

Documentaire réalisé par les jeunes de Chanteuges, Saugues et Langeac.

Place du 11 novembre Médiathèque Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Documentary made by young people from Chanteuges, Saugues and Langeac.

German :

Dokumentarfilm, der von den Jugendlichen aus Chanteuges, Saugues und Langeac gedreht wurde.

Italiano :

Documentario realizzato da giovani di Chanteuges, Saugues e Langeac.

Espanol :

Documental realizado por jóvenes de Chanteuges, Saugues y Langeac.

