DOCUMENTAIRE LISIÈRE Prémian

Un documentaire sensible d’Éva Tourrent sur un espace collectif et féministe bâti par des femmes. Entre nature, liberté et transformation, Lisière questionne nos places dans le monde. Projection suivie d’un échange en visioconférence

Lisière, réalisé par Éva Tourrent, nous emmène dans un lieu singulier : quelques cabanes construites à flanc de colline, en marge de la société et sans les hommes. Cet espace devient un refuge, un terrain d’expérimentation collective et un laboratoire féministe où se réinventent les manières d’habiter, de vivre ensemble et de se relier au vivant.

Aux côtés de celles qui bâtissent et habitent cette lisière, la réalisatrice interroge sa propre place : dans la nature, dans la société, dans son couple, et dans la liberté de disposer de son corps ou de choisir d’avoir un enfant. Le film, à la fois intime et politique, ouvre un espace de réflexion sur les normes, les possibles et les chemins d’émancipation.

La projection sera suivie d’un échange en visioconférence avec Éva Tourrent, en présence du Maquis des Saintes Licornes et du collectif Queer Tarn Sud. Une soirée proposée dans le cadre du cycle D’une Vallée à l’Autre Paroles d’ici, paroles d’ailleurs, en partenariat avec Échos d’ici Échos d’ailleurs.

Participation libre .

4 place amans Prémian 34390 Hérault Occitanie

English :

A sensitive documentary by Éva Tourrent about a collective, feminist space built by women. Between nature, freedom and transformation, Lisière questions our place in the world. Screening followed by videoconference discussion

Free admission

