Documentaire L’UltrAriège, un trail au défi de la transition Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Documentaire L’UltrAriège, un trail au défi de la transition

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 18:00:00

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Une projection suivie d’une intervention avec Stéphane Groshowski et Olivier Bessy.

Dans une société qui a élevé le trail business comme nouvel eldorado du dépassement personnel, comment les organisateurs de ces manifestations sportives de pleine nature envisagent d’intégrer le concept de résilience territoriale au bénéfice des populations locales et dans le respect de l’environnement ?

En Ariège, certains acteurs associatifs soutenus par les collectivités et institutions territoriales ont décidé de relever ce défi majeur de la transition des territoires de montagne. Ils donnent vie à un nouveau récit mêlant pragmatisme et écoresponsabilité. Aiguillés par le collectif qui porte le label Manifestations Vertes d’Ariège , les bénévoles de l’UltrAriège veulent montrer qu’il est possible de concilier pratique du trail, développement local et respect des écosystèmes montagnards. Gestion de la ressource en eau, mobilité, économie locale, protection de la biodiversité, inclusion, accessibilité, autant de thématiques de l’écoresponsabilité qu’il faut transformer en actions concrètes en s’appuyant sur un réseau d’acteurs impliqué. Au cœur de cette dynamique, retrouvez Gérard et Didier soutenu par Franck qui œuvrent tout au long de l’année dans les coulisses de l’organisation de ce trail estival au long cours devenu en quelques années une référence pyrénéenne.

Production PETR de l’Ariège Plan Avenir Montagnes Ingénierie

Réalisation Caméra au Poing

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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

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English :

A screening followed by a talk by Stéphane Groshowski and Olivier Bessy.

In a society that has elevated trail business to a new Eldorado of personal achievement, how do the organizers of these outdoor sporting events plan to integrate the concept of territorial resilience for the benefit of local populations and with respect for the environment?

In the Ariège region, a number of associations, supported by local authorities and institutions, have decided to take up this major challenge in the transition of mountain areas. They are giving life to a new narrative combining pragmatism and eco-responsibility. Guided by the collective that bears the Manifestations Vertes d?Ariège label, the UltrAriège volunteers want to show that it is possible to reconcile trail running, local development and respect for mountain ecosystems. Water resource management, mobility, local economy, protection of biodiversity, inclusion, accessibility these are just some of the eco-responsibility themes that need to be transformed into concrete action by relying on a network of committed players. At the heart of this dynamic are Gérard and Didier, supported by Franck, who work year-round behind the scenes to organize this long-running summer trail, which in just a few years has become a Pyrenean benchmark.

Production: PETR de l?Ariège Plan Avenir Montagnes Ingénierie

Production: Caméra au Poing

L’événement Documentaire L’UltrAriège, un trail au défi de la transition Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-03-27 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65