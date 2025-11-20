Documentaire L’usine secrète Emmanuel Graff Vandœuvre-lès-Nancy
Documentaire L’usine secrète Emmanuel Graff Vandœuvre-lès-Nancy jeudi 20 novembre 2025.
Documentaire L’usine secrète Emmanuel Graff
Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2025-11-20 19:30:00
fin : 2025-11-20
Date(s) :
2025-11-20
DOCUMENTAIRE MONDE OUVRIER HUMOUR TENDRE
Un film aussi drôle que touchant sur le quotidien fait de débrouille, d’entraide et de pas mal de bricoles dans les anciennes usines sidérurgiques de Lorraine et du Luxembourg.Tout public
0 .
Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 83 56 louise@centremalraux.com
English :
DOCUMENTARY WORKING CLASS TENDER HUMOR
A film that’s as funny as it is touching, about the day-to-day life of the former steelworks in Lorraine and Luxembourg, where people made do with what they had, helping each other out and making do.
German :
DOKUMENTARISCH ARBEITERWELT ZARTER HUMOR
Ein ebenso lustiger wie berührender Film über den Alltag, der aus Durchwursteln, gegenseitiger Hilfe und nicht wenigen Kleinigkeiten in den ehemaligen Stahlwerken in Lothringen und Luxemburg besteht.
Italiano :
DOCUMENTARIO CLASSE OPERAIA UMORISMO GENTILE
Un film tanto divertente quanto commovente sulla vita quotidiana delle ex acciaierie della Lorena e del Lussemburgo, dove la gente si arrangiava da sola, si aiutava a vicenda e faceva un po’ di tutto.
Espanol :
DOCUMENTAL CLASE OBRERA HUMOR SUAVE
Una película tan divertida como conmovedora sobre el día a día de las antiguas acerías de Lorena y Luxemburgo, donde la gente se las apañaba sola, se ayudaba mutuamente y hacía bastantes chapuzas.
L’événement Documentaire L’usine secrète Emmanuel Graff Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2025-07-09 par DESTINATION NANCY