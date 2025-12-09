Documentaire Ni Sorgina Banaiz Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle
Qu’est-ce qu’il y a encore à raconter sur la chasse aux sorcières ? Parce que ce processus historique a été étudié de l’anthropologie, du féminisme, de l’histoire, de la littérature, de l’ésotérisme, des arts visuels…Mais notre curiosité n’a jamais été satisfaite de manière raisonnée. C’est pour ça qu’on cherche la vérité cachée…et qu’on la retient. .
Place Xan Ithourria Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 14 saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com
