Documentaire Ni Sorgina Banaiz Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle
Documentaire Ni Sorgina Banaiz Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle samedi 28 novembre 2026.
Saint-Pée-sur-Nivelle
Documentaire Ni Sorgina Banaiz
Place Xan Ithourria Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 19:00:00
fin : 2026-11-28 20:12:00
Date(s) :
2026-11-28
Qu’est-ce qu’il y a encore à raconter sur la chasse aux sorcières ? Parce que ce processus historique a été étudié de l’anthropologie, du féminisme, de l’histoire, de la littérature, de l’ésotérisme, des arts visuels…Mais notre curiosité n’a jamais été satisfaite de manière raisonnée. C’est pour ça qu’on cherche la vérité cachée…et qu’on la retient. .
Place Xan Ithourria Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 14 saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com
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English : Documentaire Ni Sorgina Banaiz
L’événement Documentaire Ni Sorgina Banaiz Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Pays Basque
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