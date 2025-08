Documentaire « Queen in Finistère » Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

Documentaire « Queen in Finistère » Moëlan-sur-Mer vendredi 14 novembre 2025.

Documentaire « Queen in Finistère »

Médiathèque L'Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2025-11-14 19:00:00

fin : 2025-11-14 20:30:00

2025-11-14

Par Vanessa Le Reste.

Dans le cadre du Mois du film documentaire 2025 axé sur la métamorphose, la médiathèque diffuse le documentaire Queens in Finistère réalisée par Vanessa Le Reste.

La projection sera suivie d’un échange avec la réalisatrice et l’une des Drag Queens membre de la famille Hart.

Tourné à Quimper, le documentaire suit la vie d’Anthony, alias Brittany Hart une drag queen 100% Queer Amann et Mother Drag de la famille Hart.

Talons de 20 centimètres, perruques flamboyantes, maquillages délirants et langues bien pendues, Brittany et ses filles réveillent les nuits de la préfecture du Finistère !

Public adulte. Sur inscription.

Animation proposée dans le cadre de l’exposition Regards féminins . .

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39

