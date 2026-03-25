Documentaire qu’est-ce qu’on va penser de nous ? Chez la p’tite Suzanne Lanans

Documentaire qu’est-ce qu’on va penser de nous ?

Chez la p’tite Suzanne 11 grande rue Lanans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18 22:00:00

Date(s) :

2026-04-18

De Lucile CODA 1h19

Il a été ouvrier, cantonnier, balayeur. Elle a toujours été secrétaire. Mes parents s’inquiètent.

Pourquoi n’ai-je pas de travail après de longues études si chères ?

En mêlant le récit autobiographique à des instants de vie familiale, je tente de retranscrire le chemin parcouru entre rêves d’ascension sociale et désillusion. .

Chez la p’tite Suzanne 11 grande rue Lanans 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 49 77 45 chezlaptitesuzanne@gmail.com

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English : Documentaire qu’est-ce qu’on va penser de nous ?

L’événement Documentaire qu’est-ce qu’on va penser de nous ? Lanans a été mis à jour le 2026-03-25 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE