Début : 2025-10-03 20:00:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Un ex-éleveur industriel breton choisit l’élevage de porcs bio pour limiter la souffrance animale et la pollution. Quatre ans plus tard, la crise de l’agriculture bio menace son exploitation, comme la moitié des éleveurs. Comment comprendre que le seul modèle agricole qui préserve réellement l’environnement et la biodiversité soit abandonné ? Projection suivie d’une rencontre avec des agriculteurs de la commune. Un film écrit et réalisé par Eric Guéret.

Tarif plein 6,40 €

Tarif réduit et abonné 4,90 €. Il s’applique aux demandeur d’emploi, étudiant, enfant de moins de 12 ans sur présentation d’un justificatif.

Carte 10 entrées 49 €

Gratuit pour les personnes accompagnatrices de PMR sur présentation de la carte “besoin d’accom .

Cinéma le Korrigan 4 Boulevard Legris Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 74 54

