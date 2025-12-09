Documentaire Royan, Un Violon sur le Sable place de la gare Royan
Documentaire Royan, Un Violon sur le Sable place de la gare Royan mardi 9 décembre 2025.
Documentaire Royan, Un Violon sur le Sable
place de la gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime
Début : 2025-12-09 20:20:00
fin : 2025-12-09
2025-12-09
Les équipes du festival et de France 3 Nouvelle-Aquitaine ont le plaisir de vous inviter à découvrir en avant-première le documentaire Royan, Un Violon sur le Sable .
place de la gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 16
English :
The Festival and France 3 Nouvelle-Aquitaine teams are delighted to invite you to preview the documentary Royan, Un Violon sur le Sable .
German :
Die Teams des Festivals und von France 3 Nouvelle-Aquitaine freuen sich, Sie zu einer Vorpremiere des Dokumentarfilms Royan, Un Violon sur le Sable einladen zu können.
Italiano :
Il Festival e i team di France 3 Nouvelle-Aquitaine sono lieti di invitarvi a vedere in anteprima il documentario Royan, Un Violon sur le Sable .
Espanol :
El Festival y los equipos de France 3 Nouvelle-Aquitaine tienen el placer de invitarle al preestreno del documental Royan, Un Violon sur le Sable .
L’événement Documentaire Royan, Un Violon sur le Sable Royan a été mis à jour le 2025-10-31 par Mairie de Royan