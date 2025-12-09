Documentaire Royan, Un Violon sur le Sable place de la gare Royan

Documentaire Royan, Un Violon sur le Sable

Cinéma Lido Royan

2025-12-09 20:20:00

2025-12-09

Les équipes du festival et de France 3 Nouvelle-Aquitaine ont le plaisir de vous inviter à découvrir en avant-première le documentaire Royan, Un Violon sur le Sable .

place de la gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 16

The Festival and France 3 Nouvelle-Aquitaine teams are delighted to invite you to preview the documentary Royan, Un Violon sur le Sable .

Die Teams des Festivals und von France 3 Nouvelle-Aquitaine freuen sich, Sie zu einer Vorpremiere des Dokumentarfilms Royan, Un Violon sur le Sable einladen zu können.

Il Festival e i team di France 3 Nouvelle-Aquitaine sono lieti di invitarvi a vedere in anteprima il documentario Royan, Un Violon sur le Sable .

El Festival y los equipos de France 3 Nouvelle-Aquitaine tienen el placer de invitarle al preestreno del documental Royan, Un Violon sur le Sable .

