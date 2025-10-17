Documentaire sonore La légende des Frères Guillevic Espace Benoîte Groult Quimperlé

Documentaire sonore La légende des Frères Guillevic Espace Benoîte Groult Quimperlé vendredi 17 octobre 2025.

Documentaire sonore La légende des Frères Guillevic

Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

À Moëlan-sur-Mer, tout le monde a entendu parler des frères Guillevic.

Leur histoires se racontent dans les familles, les gendarmeries et les cafés du coin depuis cinquante ans, dans un mélange d’effroi, de nostalgie et d’amusement pour ces figures locales.

Pour vous plonger dans la légende des frères Guillevic, nourrie d’alcool, de brutalité et de poisson frais, l’Espace Benoîte-Groult se transforme pour l’occasion en studio radio !

Un documentaire de Jeanne Robet, réalisé par Charlie Marcelet et Jeanne Robet et produit par Arte Radio.

Tous publics. Durée 42 minutes. .

Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 37 44

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Documentaire sonore La légende des Frères Guillevic Quimperlé a été mis à jour le 2025-08-11 par OT QUIMPERLE LES RIAS