Documentaire sonore Qui sommes-nous La Salvetat-Peyralès
La Salvetat-Peyralès Aveyron
Début : Samedi 2026-03-21
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Redécouvrons ensemble des documentaires sonores réalisés il y a quelques années sur La Salvetat-Peyralès. Présentation du territoire, écoute du documentaire sonore et échanges libres. Participation libre.
La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 7 44 88 46 63 contact.lesentreprenants@gmail.com
English :
Let’s rediscover sound documentaries made a few years ago about La Salvetat-Peyralès. Presentation of the area, listening to the sound documentary and free discussion. Free participation.
