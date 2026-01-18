Documentaire Soulèvement Saint-Aquilin

Documentaire Soulèvement

Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin Dordogne

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Dans le cadre du festival du documentaire, venez voir la diffusion du Film “Soulèvement”.

15h, Salle Tiers-lieu.

Entrée au chapeau, reversement aux organisateurs du festival.

Mikado Café mikado.kf@gmail.com

Mikado Café mikado.kf@gmail.com .

Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine mikado.kf@gmail.com

English : Documentaire Soulèvement

As part of the documentary festival, come and see the screening of the film Uprising .

3pm, Salle Tiers-lieu.

Admission by donation to the festival organizers.

Mikado Café mikado.kf@gmail.com

