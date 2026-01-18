Documentaire Soulèvement Saint-Aquilin
Documentaire Soulèvement Saint-Aquilin dimanche 8 février 2026.
Documentaire Soulèvement
Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin Dordogne
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
Dans le cadre du festival du documentaire, venez voir la diffusion du Film “Soulèvement”.
15h, Salle Tiers-lieu.
Entrée au chapeau, reversement aux organisateurs du festival.
Mikado Café mikado.kf@gmail.com
Mikado Café mikado.kf@gmail.com .
Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine mikado.kf@gmail.com
English : Documentaire Soulèvement
As part of the documentary festival, come and see the screening of the film Uprising .
3pm, Salle Tiers-lieu.
Admission by donation to the festival organizers.
Mikado Café mikado.kf@gmail.com
L’événement Documentaire Soulèvement Saint-Aquilin a été mis à jour le 2026-01-15 par Vallée de l’Isle en Périgord