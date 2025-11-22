Documentaires Arvo Pärt 90 | Les Boréales Conservatoire & Orchestre de Caen Caen

Documentaires Arvo Pärt 90 | Les Boréales

Conservatoire & Orchestre de Caen 1 Rue du Carel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 16:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Trois documentaires diffusés au conservatoire de Caen agrémenteront ce focus Arvo Pärt. L’après-midi commencera avec Arvo Pärt. 24 préludes pour une fugue de Dorian Supin (2002). Le même réalisateur propose Arvo Pärt.

Documentaires à partir de 16h00, Récital à partir de 17h

À l’occasion des 90 ans d’Arvo Pärt, Les Boréales mettent en place un dispositif spécial pour le compositeur contemporain le plus joué dans le monde.

DOCUMENTAIRES

Trois documentaires diffusés au conservatoire de Caen agrémenteront ce focus Arvo Pärt. L’après-midi commencera avec Arvo Pärt. 24 préludes pour une fugue de Dorian Supin (2002). Le même réalisateur propose Arvo Pärt. Even If I Lose Everything… (2015). Pour conclure, Muusikajanu de Jaan Tootsen et Jaak Kilmi (2018).

RECITAL

Les élèves du Conservatoire & Orchestre de Caen vous invitent à découvrir le répertoire pour piano et musique de chambre d’Arvo Pärt.

Documentaires à partir de 16h00, Récital à partir de 17h .

Conservatoire & Orchestre de Caen 1 Rue du Carel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 15 36 36 contact@normandielivre.fr

English : Documentaires Arvo Pärt 90 | Les Boréales

Three documentaries broadcast at the Caen Conservatory will complement this Arvo Pärt focus. The afternoon begins with Arvo Pärt. 24 preludes for a fugue by Dorian Supin (2002). The same director proposes Arvo Pärt.

Documentaries from 4:00 pm, Recital from 5:00 pm

German : Documentaires Arvo Pärt 90 | Les Boréales

Drei Dokumentarfilme, die am Konservatorium von Caen ausgestrahlt wurden, werden diesen Arvo Pärt-Schwerpunkt bereichern. Der Nachmittag beginnt mit Arvo Pärt. 24 Präludien für eine Fuge von Dorian Supin (2002). Der gleiche Regisseur zeigt Arvo Pärt.

Dokumentarfilme ab 16.00 Uhr, Recital ab 17.00 Uhr

Italiano :

Questo focus su Arvo Pärt sarà arricchito da tre documentari trasmessi dal Conservatorio di Caen. Il pomeriggio inizierà con Arvo Pärt. 24 Preludi per una fuga di Dorian Supin (2002). Lo stesso regista propone Arvo Pärt.

Documentari dalle 16.00, Recital dalle 17.00

Espanol :

Este enfoque de Arvo Pärt se verá reforzado por tres documentales emitidos en el Conservatorio de Caen. La tarde comenzará con Arvo Pärt. 24 Preludios para una fuga de Dorian Supin (2002). El mismo director propone Arvo Pärt.

Documentales a partir de las 16.00 h, Recital a partir de las 17.00 h

L’événement Documentaires Arvo Pärt 90 | Les Boréales Caen a été mis à jour le 2025-10-28 par Calvados Attractivité