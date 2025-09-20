Documentaires en accès libre sur le site de Morette Site de Morette – Nécropole, Musée et Mémorial La Balme-de-Thuy

Documentaires en accès libre sur le site de Morette 20 et 21 septembre Site de Morette – Nécropole, Musée et Mémorial Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Documentaire « Vivre libre ou mourir » 52 min

Ce film documentaire regroupant photos d’époque, films d’archives et reconstitutions raconte la Résistance en Haute-Savoie, et plus particulièrement sur le plateau des Glières en 1944.

Dès 8 ans.

Samedi 14h, 15h, 16h et 17h et dimanche 10 h 30, 11 h 30, 14h, 15h, 16h et 17h

Site internet « Résistants de la Seconde Guerre mondiale en Haute-Savoie. Histoires d’engagements »

Dispositif multimédia.

Partez à la rencontre des hommes et des femmes qui ont marqué l’histoire de la Résistance en Haute-Savoie avec des portraits vidéos, des cartes et des chronologies.

Dès 8 ans.

Samedi de 13 h 30 à 18h et dimanche de 10h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18h

Site de Morette – Nécropole, Musée et Mémorial 74230 La Balme de Thuy La Balme-de-Thuy 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Le site de Morette, haut lieu de mémoire, est dédié au souvenir de la Résistance et de la Seconde Guerre mondiale. 105 résistants reposent dans la Nécropole nationale des Glières, Monument historique. Le Musée départemental de la Résistance haut-savoyarde, a été créé par d'anciens résistants et installé dans un ancien chalet d'alpage (1794). Ce musée retrace l'histoire du maquis des Glières et la libération de la Haute-Savoie. Le Mémorial apporte de bouleversants témoignages sur les camps nazis.

© Dep74 – Y. Cerrutti