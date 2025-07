Dodo à la belle étoile Chabrillan

Dodo à la belle étoile Chabrillan mercredi 16 juillet 2025.

Dodo à la belle étoile

Parce des Cèdres Chabrillan Drôme

Début : Jeudi 2025-07-16 16:00:00

fin : 2025-07-24

2025-07-16 2025-07-23 2025-08-27

Dormir à la belle étoile pour les les 7 à 14 ans. Hamac ou matelas gonflable. Repas collectif organisé avec tes parents. Jeux de société, astronomie, veillée surprise. Petit-déjeuner au Café Bib

Parce des Cèdres Chabrillan 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes evs@chabrillan.fr

English :

Sleeping under the stars for 7- to 14-year-olds. Hammock or inflatable mattress. Collective meal organized with your parents. Board games, astronomy, surprise evening. Breakfast at Café Bib

German :

Schlafen unter den Sternen für 7- bis 14-Jährige. Hängematte oder Luftmatratze. Gemeinsames Essen, das mit deinen Eltern organisiert wird. Gesellschaftsspiele, Astronomie, Überraschungsnachtwache. Frühstück im Café Bib

Italiano :

Dormire sotto le stelle per bambini dai 7 ai 14 anni. Amaca o materasso gonfiabile. Cena collettiva organizzata con i genitori. Giochi da tavolo, astronomia, serata a sorpresa. Colazione al Café Bib

Espanol :

Dormir bajo las estrellas para niños de 7 a 14 años. Hamaca o colchoneta hinchable. Comida colectiva organizada con tus padres. Juegos de mesa, astronomía, velada sorpresa. Desayuno en el Café Bib

