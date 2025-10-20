Dodo Maison de la Culture Pertuis

Dodo Maison de la Culture Pertuis lundi 20 octobre 2025.

Dodo

Lundi 20 octobre 2025 de 9h30 à 10h10.

Et de 10h30 à 11h10. Maison de la Culture 167 rue Résini Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-10-20 09:30:00

fin : 2025-10-20 10:10:00

Date(s) :

2025-10-20

Un spectacle au bord de la nuit

Et si, lorsque la nuit se fait, l’on apprivoisait les ombres, l’on se ravissait des sons, l’on se rassurait des voix ?

Un spectacle au bord de la nuit, qui vient coudoyer le sommeil, frôler le noir, effleurer les rêves, avec des musiques et des sons et des chants pour s’affranchir des peurs et du temps qui passe.

Un spectacle à deux, trois ou quatre musiciens, avec des instruments variés qui viennent apporter leur couleur propre, sur un chemin parsemé d’improvisations vocales et instrumentales.

Dès 6 mois. .

Maison de la Culture 167 rue Résini Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 theatredepertuis@mairie-pertuis.fr

English :

A show at the edge of the night

German :

Ein Spektakel am Rande der Nacht

Italiano :

Uno spettacolo ai confini della notte

Espanol :

Un espectáculo al filo de la noche

