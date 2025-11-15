Dodo… si la sol ! La Sieste bidouillée Decazeville

Decazeville Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15

Date(s) :
2025-11-15

Médiathèque Decazeville 11h
Proposé par le centre social, une sieste musicale par la compagnie Bonne Fortune.  Adapté aux tout-petits Gratuit. Places limitées
Inscription Centre Social et d’Animation Locale 05 65 47 96 73   .

Decazeville 12300 Aveyron Occitanie  

L’événement Dodo… si la sol ! La Sieste bidouillée Decazeville a été mis à jour le 2025-10-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)