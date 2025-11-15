Dodo… si la sol ! La Sieste bidouillée Decazeville

Decazeville Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Médiathèque Decazeville 11h

Proposé par le centre social, une sieste musicale par la compagnie Bonne Fortune. Adapté aux tout-petits Gratuit. Places limitées

Inscription Centre Social et d’Animation Locale 05 65 47 96 73 .

Decazeville 12300 Aveyron Occitanie

