Dodo… si la sol ! La Sieste bidouillée Decazeville

Decazeville Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Médiathèque Decazeville 11h
Proposé par le centre social, une sieste musicale par la compagnie Bonne Fortune. Adapté aux tout-petits Gratuit. Places limitées
Inscription Centre Social et d’Animation Locale 05 65 47 96 73 .
Decazeville 12300 Aveyron Occitanie
