Dodo Ti Baba Berceuses autour du monde par Élodie Milo Mont-Saint-Aignan

Dodo Ti Baba Berceuses autour du monde par Élodie Milo

Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

Début : 2025-10-22 15:30:00

fin : 2025-10-22 16:00:00

2025-10-22

À travers l’histoire de Baba Thula, passeuse de rêve, et de l’oiseau Piaf, les tout-petits embarqueront pour une tendre traversée musicale, riche des berceuses glanées aux quatre coins du monde et de curieux instruments.

Ils découvriront ainsi que le passage des rives frénétiques du monde éveillé à celles magique du rêve peut devenir un temps de fête et de partage.

Alors fermez les yeux et laissez-vous bercer en Tahitien, en Japonais, en Yoruba ou bien encore en Créole…Bon voyage !

Dans le cadre du dispositif Vacances en arts.

Possibilité de réservation à l’Espace Marc-Sangnier du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30

Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie EMS@montsaintaignan.fr

English : Dodo Ti Baba Berceuses autour du monde par Élodie Milo

Through the story of Baba Thula, dream-bringer, and the bird Piaf, toddlers embark on a tender musical journey, rich with lullabies gleaned from the four corners of the world and curious instruments.

They will discover that the passage from the frenetic shores of the waking world to the magical shores of dreams can become a time of celebration and sharing.

So close your eyes and let yourself be lulled to sleep in Tahitian, Japanese, Yoruba or Creole… Bon voyage!

As part of the Vacances en arts program.

Bookings can be made at Espace Marc-Sangnier, Tuesday to Friday, 1:30 pm to 5:30 pm

German :

In der Geschichte von Baba Thula, einer Traumvermittlerin, und dem Vogel Piaf begeben sich die Kleinsten auf eine zärtliche musikalische Reise, die mit Wiegenliedern aus aller Welt und kuriosen Instrumenten gespickt ist.

Sie werden entdecken, dass der Übergang von den hektischen Ufern der wachen Welt zu den magischen Ufern des Traums zu einer Zeit des Festes und des Teilens werden kann.

Schließen Sie also die Augen und lassen Sie sich auf Tahitianisch, Japanisch, Yoruba oder Kreolisch in den Schlaf wiegen… Gute Reise!

Im Rahmen des Programms « Vacances en arts ».

Reservierung im Espace Marc-Sangnier dienstags bis freitags von 13.30 bis 17.30 Uhr möglich

Italiano :

Attraverso la storia di Baba Thula, portatore di sogni, e dell’uccellino Piaf, i più piccoli intraprenderanno un tenero viaggio musicale, ricco di ninne nanne raccolte ai quattro angoli del mondo e di strumenti curiosi.

Scopriranno che il passaggio dalle frenetiche sponde del mondo della veglia a quelle magiche dei sogni può diventare un momento di festa e di condivisione.

Chiudete gli occhi e lasciatevi cullare dal sonno in tahitiano, giapponese, yoruba o creolo… Buon viaggio!

Nell’ambito del programma Vacances en arts.

Le prenotazioni possono essere effettuate presso l’Espace Marc-Sangnier, dal martedì al venerdì, dalle 13.30 alle 17.30

Espanol :

A través de la historia de Baba Thula, el portador de sueños, y el pájaro Piaf, los más pequeños se embarcarán en un tierno viaje musical, rico en nanas recogidas de los cuatro rincones del mundo y curiosos instrumentos.

Descubrirán que el paso de las orillas frenéticas del mundo de la vigilia a las orillas mágicas de los sueños puede convertirse en un momento para celebrar y compartir.

Así que cierra los ojos y déjate arrullar en tahitiano, japonés, yoruba o criollo… ¡Buen viaje!

En el marco del programa Vacances en arts.

Reservas en el Espace Marc-Sangnier, de martes a viernes, de 13.30 a 17.30 h

