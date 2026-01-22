Dody Rose Festival des Veyracomusies Veyrac

Veyrac Haute-Vienne

2026-05-16 20:15:00
2026-05-16

Les Offs, c’est l’envers joyeux du festival des spectacles à découvrir, des artistes à rencontrer et la liberté de se laisser surprendre. Découvrez les Locaux , concert avec 2 sets par jour, à 17h15 et à 20h15.

C’est l’histoire d’une capitaine effrontée, violoneuse passionnée de musique traditionnelle irlandaise, qui enrôla deux gars à bord de son navire un guitariste de jazz-manouche et un bassiste de rock-grunge… Au fin fond d’une lointaine contrée limousine, le trio de tradrockceltique aux influences éclectiques, se mît à ébaucher son plan d’attaque. Depuis l’an de grâce 2023 , ils écument les alentours et sabordent les mélodies qu’ils ont dérobées aux répertoires traditionnels irlandais, écossais, slave, jusqu’au Nouveau Monde, naviguant à la frontière du trad, du rock et d’ailleurs…

Concert gratuit plein air. Sans réservation.   .

Mas Martin Veyrac 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine  

