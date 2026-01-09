D’oeufs-ci de-là Mane
D’oeufs-ci de-là Mane dimanche 5 avril 2026.
D’oeufs-ci de-là
Mane Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-04-05 13:00:00
fin : 2026-04-05 17:30:00
2026-04-05
Pour la fête pascale, Salagon invite petits et grands pour une grande chasse aux oeufs !
Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 70 50 info-salagon@le04.fr
English :
For the Easter festival, Salagon invites young and old for a great egg hunt!
L’événement D’oeufs-ci de-là Mane a été mis à jour le 2026-01-09 par Département des Alpes-de-Haute-Provence