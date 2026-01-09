D’oeufs-ci de-là

Mane Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 13:00:00

fin : 2026-04-05 17:30:00

Date(s) :

2026-04-05

Pour la fête pascale, Salagon invite petits et grands pour une grande chasse aux oeufs !

.

Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 70 50 info-salagon@le04.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the Easter festival, Salagon invites young and old for a great egg hunt!

L’événement D’oeufs-ci de-là Mane a été mis à jour le 2026-01-09 par Département des Alpes-de-Haute-Provence