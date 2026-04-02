Cucq

Dog Run 3ème édition

Boulevard de la Mer Cucq Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Dimanche 26 avril 2026

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La Dog Run est de retour à Stella-Plage, pour une 3ème édition

Organisée par les associations Omnisports de Cucq et les Balades Canines de Berck

Rendez vous de 9h à 17h30 sur le front de mer de Stella-Plage

Plus de 60 stands, avec des activités et balades canines, ainsi qu’une restauration sur place et une tombola

Ouvert à tous

CREDIT PHOTO Freepik.com .

Boulevard de la Mer Cucq 62780 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 46 68 56 31

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English :

L’événement Dog Run 3ème édition Cucq a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme de Stella-Plage