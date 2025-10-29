Doggy Day Le Moussu Messanges

On te prépare un événement de WOUF au moussu avec l’association @pensionetrefugecaninilovemydog

Rencontre avec les toutous à l’adoption

Toilettage, marché des créateurs et d’autres surprises

Déjeuner sur place avec nos plats fait maison, les poilus ne seront pas en reste puppuccinos et friandises

Au programme

Toilettage, marché des créateurs et d’autres surprises @lesbaigneurscanins @latelierdelatruffe @tapioca_bijoux

Déjeuner sur place avec nos plats fait maison, les poilus ne seront pas en reste puppuccinos et friandises maison !

Les dons seront les bienvenus pour l’association .

Le Moussu 101 Chemin de Pey de l’Ancre Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 55 04 50 lemoussu40@gmail.com

English : Doggy Day

We’re preparing a WOUF event for you at the moussu with the association @pensionetrefugecaninilovemydog

Meet the pooches up for adoption

Grooming, designer market and other surprises

Lunch on site with our homemade dishes, plus puppuccinos and treats for the pooches

German : Doggy Day

Wir bereiten für dich ein WOUF-Event im moussu mit dem Verein @pensionetrefugecaninilovemydog vor

Treffen mit den zur Adoption freigegebenen Schoßhündchen

Fellpflege, Markt der Kreativen und andere Überraschungen

Mittagessen vor Ort mit unseren hausgemachten Gerichten, auch die Poilus werden nicht zu kurz kommen: Puppuccinos und Leckereien

Italiano :

Stiamo preparando per voi un evento WOUF al moussu con l’associazione @pensionetrefugecaninilovemydog

Incontro con i cuccioli in adozione

Toelettatura, mercatino di design e altre sorprese

Pranzo in loco con i nostri piatti fatti in casa, e i cagnolini non saranno lasciati fuori: puppuccini e dolcetti

Espanol : Doggy Day

Te preparamos un evento WOUF en el mussu con la asociación @pensionetrefugecaninilovemydog

Conoce a los perros en adopción

Grooming, mercado de diseño y otras sorpresas

Comida in situ con nuestros platos caseros, y los perritos no se quedarán fuera: puppuccinos y golosinas

