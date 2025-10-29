Doggy Day Le Moussu Messanges
Doggy Day Le Moussu Messanges mercredi 29 octobre 2025.
Doggy Day
Le Moussu 101 Chemin de Pey de l’Ancre Messanges Landes
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29
2025-10-29
On te prépare un événement de WOUF au moussu avec l’association @pensionetrefugecaninilovemydog
Rencontre avec les toutous à l’adoption
Toilettage, marché des créateurs et d’autres surprises
Déjeuner sur place avec nos plats fait maison, les poilus ne seront pas en reste puppuccinos et friandises
Les dons seront les bienvenus pour l’association .
Le Moussu 101 Chemin de Pey de l’Ancre Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 55 04 50 lemoussu40@gmail.com
English : Doggy Day
We’re preparing a WOUF event for you at the moussu with the association @pensionetrefugecaninilovemydog
Meet the pooches up for adoption
Grooming, designer market and other surprises
Lunch on site with our homemade dishes, plus puppuccinos and treats for the pooches
German : Doggy Day
Wir bereiten für dich ein WOUF-Event im moussu mit dem Verein @pensionetrefugecaninilovemydog vor
Treffen mit den zur Adoption freigegebenen Schoßhündchen
Fellpflege, Markt der Kreativen und andere Überraschungen
Mittagessen vor Ort mit unseren hausgemachten Gerichten, auch die Poilus werden nicht zu kurz kommen: Puppuccinos und Leckereien
Italiano :
Stiamo preparando per voi un evento WOUF al moussu con l’associazione @pensionetrefugecaninilovemydog
Incontro con i cuccioli in adozione
Toelettatura, mercatino di design e altre sorprese
Pranzo in loco con i nostri piatti fatti in casa, e i cagnolini non saranno lasciati fuori: puppuccini e dolcetti
Espanol : Doggy Day
Te preparamos un evento WOUF en el mussu con la asociación @pensionetrefugecaninilovemydog
Conoce a los perros en adopción
Grooming, mercado de diseño y otras sorpresas
Comida in situ con nuestros platos caseros, y los perritos no se quedarán fuera: puppuccinos y golosinas
