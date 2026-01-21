Doja Cat Ma Vie World Tour LDLC Arena Décines-Charpieu
Doja Cat Ma Vie World Tour LDLC Arena Décines-Charpieu samedi 6 juin 2026.
Doja Cat Ma Vie World Tour
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône
Tarif : 58.7 – 58.7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
La superstar mondiale et lauréate d’un GRAMMY® Doja Cat revient avec son spectaculaire Tour Ma Vie World Tour 2026 ! Elle est de passage à la LDLC Arena de Lyon-Décines, le 06 juin 2026.
.
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Global superstar and GRAMMY® winner Doja Cat returns with her spectacular Ma Vie World Tour 2026! She will be performing at the LDLC Arena in Lyon-Décines on 6 June 2026.
L’événement Doja Cat Ma Vie World Tour Décines-Charpieu a été mis à jour le 2026-01-21 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme