Doja Cat Ma Vie World Tour LDLC Arena Décines-Charpieu

Doja Cat Ma Vie World Tour

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Tarif : 58.7 – 58.7 – EUR

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06

2026-06-06

La superstar mondiale et lauréate d’un GRAMMY® Doja Cat revient avec son spectaculaire Tour Ma Vie World Tour 2026 ! Elle est de passage à la LDLC Arena de Lyon-Décines, le 06 juin 2026.

English :

Global superstar and GRAMMY® winner Doja Cat returns with her spectacular Ma Vie World Tour 2026! She will be performing at the LDLC Arena in Lyon-Décines on 6 June 2026.

