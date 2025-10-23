Dolce by Wyndham Versailles – Domaine Du Montcel Jouy-en-Josas

Dolce by Wyndham Versailles – Domaine Du Montcel Jouy-en-Josas jeudi 23 octobre 2025.

Dolce by Wyndham Versailles – Domaine Du Montcel Jouy-en-Josas Jeudi 23 octobre, 08h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-23T08:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-23T19:00:00.000+02:00

1

https://www.hec.edu/en/faculty-research/events/26th-industrial-excellence-conference-award-europe-2025-hotel-dolce-wyndham

Dolce by Wyndham Versailles – Domaine Du Montcel 2, Rue Jean Bauvinon Jouy-en-Josas, 78350 Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines