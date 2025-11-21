Dolce Cinema Concert du Conservatoire Chartres

Dolce Cinema Concert du Conservatoire

7 bis Rue Collin d’Harleville Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : Vendredi 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21 21:30:00

2025-11-21

Peu de compositeurs sont reconnus à la fois pour leurs musiques de films et pour leurs compositions de musique de chambre. Il y a parfois même une querelle de légitimité, et rares sont ceux qui, comme Nino Rota, sont respectés pour les différents styles dans lesquels ils s’illustrent.

Son trio sera ici l’occasion de raconter son parcours et de livrer une musique dynamique et colorée. La mise en regard avec le trio du jeune Beethoven ainsi qu’avec la célèbre Disco Toccata , autre œuvre d’une énergie hors du commun, complètent ce programme original, servi par des artistes de haut niveau. 10 .

7 bis Rue Collin d’Harleville Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79

English :

Few composers are recognized for both their film scores and their chamber music compositions. There is sometimes even a dispute over legitimacy, and few, like Nino Rota, are respected for the different styles in which they excel.

German :

Nur wenige Komponisten werden sowohl für ihre Filmmusik als auch für ihre kammermusikalischen Kompositionen anerkannt. Manchmal gibt es sogar einen Streit um die Legitimität, und nur wenige werden wie Nino Rota für die verschiedenen Stile, in denen sie sich auszeichnen, respektiert.

Italiano :

Pochi compositori sono riconosciuti sia per le loro colonne sonore che per le loro composizioni di musica da camera. A volte c’è persino una disputa sulla legittimità e pochi compositori, come Nino Rota, sono rispettati per i diversi stili in cui si esibiscono.

Espanol :

Pocos compositores son reconocidos tanto por sus partituras cinematográficas como por sus composiciones de música de cámara. A veces incluso se disputa la legitimidad, y pocos compositores, como Nino Rota, son respetados por los diferentes estilos en los que actúan.

