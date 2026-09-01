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DOLCE VITA CATALANE AU DOMAINE DES 3 ORRIS Tarerach

samedi 26 septembre 2026 · Tarerach

DOLCE VITA CATALANE AU DOMAINE DES 3 ORRIS Tarerach

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Marcevol
Ville
66320 Tarerach
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
70 70 70 Tarif de base - plein tarif Plein tarif

Tarerach

DOLCE VITA CATALANE AU DOMAINE DES 3 ORRIS

Marcevol Tarerach Pyrénées-Orientales

Tarif : 70 – 70 – 70

Tarif de base – plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 17:30:00

Date(s) :
2026-09-26

Venez célébrer les 10 ans du domaine avec une journée pleine d’animations et de surprises !
Programme journée : marché de producteurs, ateliers préhistoire et collecte de roches lunaires, observation astronomique, jeux gonflables et en bois, visite des vignes et dégustation, baptême en Ferrari (sur réservation) et conférence.
Programme soirée : concert classique et banquet (sur réservation).
  .

Marcevol Tarerach 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 31 85 47 52 

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English :

Come celebrate the estate’s 10th anniversary with a day full of activities and surprises!
Daytime program: farmers’ market, prehistory workshops and moon rock collection, stargazing, inflatable and wooden games, vineyard tour and wine tasting, Ferrari test drive (by reservation), and a lecture.
Evening program: classical concert and banquet (by reservation).

L’événement DOLCE VITA CATALANE AU DOMAINE DES 3 ORRIS Tarerach a été mis à jour le 2026-09-11 par OTI CONFLENT CANIGO

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