Informations pratiques

Tarerach

DOLCE VITA CATALANE AU DOMAINE DES 3 ORRIS

Marcevol Tarerach Pyrénées-Orientales

Tarif : 70 – 70 – 70

Tarif de base – plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 17:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Venez célébrer les 10 ans du domaine avec une journée pleine d’animations et de surprises !

Programme journée : marché de producteurs, ateliers préhistoire et collecte de roches lunaires, observation astronomique, jeux gonflables et en bois, visite des vignes et dégustation, baptême en Ferrari (sur réservation) et conférence.

Programme soirée : concert classique et banquet (sur réservation).

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Marcevol Tarerach 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 31 85 47 52

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English :

Come celebrate the estate’s 10th anniversary with a day full of activities and surprises!

Daytime program: farmers’ market, prehistory workshops and moon rock collection, stargazing, inflatable and wooden games, vineyard tour and wine tasting, Ferrari test drive (by reservation), and a lecture.

Evening program: classical concert and banquet (by reservation).

L’événement DOLCE VITA CATALANE AU DOMAINE DES 3 ORRIS Tarerach a été mis à jour le 2026-09-11 par OTI CONFLENT CANIGO