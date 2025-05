Doljanchi : La cérémonie du premier anniversaire coréen – Cosmopolis Nantes, 18 mai 2025 11:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-18 11:00 – 12:30

Gratuit : non Gratuit. Sur réservation : Tél. 02 52 10 82 00

Conférence proposée dans le cadre du 12e Festival Printemps Coréen sur le thème « Harmonie et Grandeur de la Nature » Par Shin Yoon-Ji, directrice de Urban Brook (Gwangju)Le Doljanchi est une cérémonie traditionnelle coréenne célébrant le premier anniversaire d’un enfant, une coutume unique en son genre, absente des traditions européennes.Autrefois, la mortalité infantile étant élevée, atteindre son premier anniversaire était une véritable bénédiction. Familles et amis se réunissaient alors pour souhaiter une longue vie et une bonne santé à l’enfant.L’expérience se prolonge avec les Hanbok – vêtements traditionnels coréens aux couleurs éclatantes et aux lignes gracieuses, qui incarnent l’âme et l’esthétique de la Corée.Lors de cette activité, les enfants seront inviter à essayer des Hanboks authentiques, aux motifs et styles variés.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr