Dolores Jardin pédagogique de Sarcelles Sarcelles

Dolores Samedi 23 août, 18h00 Jardin pédagogique de Sarcelles

Début : 2025-08-23T18:00:00 – 2025-08-23T19:00:00

Fin : 2025-08-23T18:00:00 – 2025-08-23T19:00:00

Dolores

Performance musicale entre conférence et confession

Touchante et pleine d’émotions, Dolores est une performance musicale singulière qui brouille les frontières entre concert et récit intime.

Ce qui débute comme une conférence sur l’origine du boléro — l’un des genres musicaux les plus emblématiques d’Amérique latine — glisse peu à peu vers une confession personnelle et bouleversante, portée par la musique et la voix.

Jardin pédagogique de Sarcelles Impasse des Pilliers 95200 Sarcelles Sarcelles 95200 Val-d’Oise Île-de-France 01 39 94 53 88 http://Inventerre.org Le jardin pédagogique est un lieu de biodiversité en plein cœur du village de Sarcelles, accueillant une grande diversité des milieux. Transilien ligne H : Sarcelles – Saint-Brice

Bus 133, 268, 368

La Culture s’invite au jardin

